Марсоход NASA готовится добыть еще один образец почвы Красной планеты

Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится получить второй образец почвы Красной планеты. На этот раз он выполнит операцию без всяких остановок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта марсохода Perseverance.
Отмечается, что во время второго получения почвы, Perseverance непрерывно выполнит весь процесс от извлечения образца до его дальнейшей герметизации в специальную трубку.
"Я получил свой первый образец Марса, и я готов получить второй образец из той же породы. На этот раз я без остановки пройдусь через весь процесс извлечения керна и герметизации трубы", - пишет пресс-служба.
Также известно, что NASA планируют провести брифинг в эту пятницу, чтобы поднять вопросы успешности получения первых образцов марсианской почвы и последующие шаги научных исследований.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что марсоход NASA успешно получил первый образец почвы.