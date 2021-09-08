UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Марсоход NASA готовится добыть еще один образец почвы Красной планеты

Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Perseverance, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится получить второй образец почвы Красной планеты. На этот раз он выполнит операцию без всяких остановок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта марсохода Perseverance.

Отмечается, что во время второго получения почвы, Perseverance непрерывно выполнит весь процесс от извлечения образца до его дальнейшей герметизации в специальную трубку.

"Я получил свой первый образец Марса, и я готов получить второй образец из той же породы. На этот раз я без остановки пройдусь через весь процесс извлечения керна и герметизации трубы", - пишет пресс-служба.

Также известно, что NASA планируют провести брифинг в эту пятницу, чтобы поднять вопросы успешности получения первых образцов марсианской почвы и последующие шаги научных исследований.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что марсоход NASA успешно получил первый образец почвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
МарсNASA