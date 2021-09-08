Марсоход NASA готовится добыть еще один образец почвы Красной планеты

Отмечается, что во время второго получения почвы, Perseverance непрерывно выполнит весь процесс от извлечения образца до его дальнейшей герметизации в специальную трубку.

"Я получил свой первый образец Марса, и я готов получить второй образец из той же породы. На этот раз я без остановки пройдусь через весь процесс извлечения керна и герметизации трубы", - пишет пресс-служба.

Также известно, что NASA планируют провести брифинг в эту пятницу, чтобы поднять вопросы успешности получения первых образцов марсианской почвы и последующие шаги научных исследований.