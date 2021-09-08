Марсохід NASA готується добути ще один зразок грунту Червоної планети

Зазначається, що під час другого здобуття грунту, Perseverance безперервно виконає увесь процес від вилучення зразка до його подальшої герметизації в спеціальну трубку.

"Я здобув свій перший зразок Марса, і я готовий здобути другий зразок з тієї ж породи. На цей раз я без зупинки пройдуся через весь процес вилучення керна і герметизації труби", - пише пресслужба.

Також відомо, що NASA планують провести брифінг цієї п’ятниці, аби порушити питання успішності здобуття перших зразків марсіанського грунту й наступні кроки наукових досліджень.