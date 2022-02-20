Марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, снял на видео движение облаков на Красной планете. Аппарат измерял скорость их движения.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки пресс-службу NASA.

Исследование марсоход выполнял рядом с горой Шарп, а видео было снято еще 12 декабря 2021 года.

Фото: марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете (фото mars.nasa.gov)

Как отмечают в NASA, облака на Марсе движутся на высоте 80 километров от поверхности планеты. На такой высоте, вероятно, отмечается низкая температура, а облака состоят из диоксида углерода. Зато потоки снизу состоят уже из частиц водяного льда.

Фото: марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете (фото mars.nasa.gov)