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Марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете

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Воскресенье 20 февраля 2022 22:02
Марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете Фото: марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете (фото twitter.com/MarsCuriosity)
Автор: Сергей Пышкин

Марсоход Curiosity, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, снял на видео движение облаков на Красной планете. Аппарат измерял скорость их движения.

Об этом пишет РБК-Украина из ссылки пресс-службу NASA.

Исследование марсоход выполнял рядом с горой Шарп, а видео было снято еще 12 декабря 2021 года.

Марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете

Фото: марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете (фото mars.nasa.gov)

Как отмечают в NASA, облака на Марсе движутся на высоте 80 километров от поверхности планеты. На такой высоте, вероятно, отмечается низкая температура, а облака состоят из диоксида углерода. Зато потоки снизу состоят уже из частиц водяного льда.

Марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете

Фото: марсоход Curiosity снял на видео движение облаков на Красной планете (фото mars.nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что солнечный зонд NASA сделал качественные фото Венеры в видимом свете.

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