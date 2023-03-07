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Марсохід NASA вперше показав "сонячні промені" на Червоній планеті

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Вівторок 07 березня 2023 16:19
Марсохід NASA вперше показав "сонячні промені" на Червоній планеті Фото: Марсохід NASA вперше показав "сонячні промені" на Червоній планеті (twitter.com/MarsCuriosity)
Автор: Сергій Пишкін

Марсохід NASA Curiosity вперше продемонстрував сонячні промені на Червоній планеті, зробивши якісну фотографію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Зазначається, що фотографію було зроблено ще 2 лютого, коли Сонце опустилось за горизонт, внаслідок чого промені зірки просвітили хмари.

"У той час як більшість марсіанських хмар рухаються над землею на висоті не вище 60 кілометрів і складаються з водяного льоду, схоже, що хмари на світлинах знаходяться на більшій висоті, де особливо холодно. Це означає, що ці хмари складаються з вуглекислого газу або сухого льоду", - пишуть в Лабораторії реактивного руху.

Аналізуючи місце та час утворення хмар, вчені можуть більше дізнатись про склад і температуру атмосфери Марсу, у тому ж числі й про вітри на планеті.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA успішно закінчує будувати свою найпотужнішу в історії ракету, яка допоможе знову відправити астронавтів на поверхню Місяця.

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