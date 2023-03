Марсохід NASA вперше показав "сонячні промені" на Червоній планеті

Зазначається, що фотографію було зроблено ще 2 лютого, коли Сонце опустилось за горизонт, внаслідок чого промені зірки просвітили хмари.

"У той час як більшість марсіанських хмар рухаються над землею на висоті не вище 60 кілометрів і складаються з водяного льоду, схоже, що хмари на світлинах знаходяться на більшій висоті, де особливо холодно. Це означає, що ці хмари складаються з вуглекислого газу або сухого льоду", - пишуть в Лабораторії реактивного руху.

Well, this is a first...



As I watched the sunset last month, I captured something spectacular: My team says these are some of the most clearly visible images of sun rays we've ever seen on Mars! pic.twitter.com/HIgzZHdAyV