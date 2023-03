Марсоход NASA впервые показал "солнечные лучи" на Красной планете

Отмечается, что фотография была сделана еще 2 февраля, когда Солнце опустилось за горизонт, в результате чего лучи звезды просветили облака.

"В то время как большинство марсианских облаков двигаются над землей на высоте не выше 60 километров и состоят из водяного льда, похоже, что облака на фотографиях находятся на большей высоте, где особенно холодно. Это означает, что эти облака состоят из углекислого газа или сухого льда", - пишут в Лаборатории реактивного движения.

Well, this is a first...



Как я бросился на закат последнего месяца, я обнаружил некоторые spectacular: моя команда может быть одним из most clearly visible images sun rays weve eve seen on Mars! pic.twitter.com/HIgzZHdAyV