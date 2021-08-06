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В Киевской области на следующей неделе пересмотрят цены на проезд

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Киев, Пятница 06 августа 2021 17:26
В Киевской области на следующей неделе пересмотрят цены на проезд Фото: цены на проезд в маршрутках Киевской области поднимут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киевской областной администрации прошло совещание с перевозчиками, обслуживающих большинство маршрутов в регионе. Принято решение ограничить повышение тарифов на проезд на уровне 15-18% или не более 1-2 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации (ОГА).

Глава Киевской ОГА Василий Володин отметил, что некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд и это вызвало "значительное социальное напряжение среди жителей региона".

На некоторых маршрутах стоимость проезда выросла более чем на 20%, что не всегда является обоснованным. В связи с этим Володин предложил перевозчикам обсудить тарифы.

По итогам встречи было принято решение пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышения происходили в течение 2021 года.

"Исходя из этого, повышение не может превышать 15-18% или в денежном выражении это составляет не более 1-2 гривен", - уточнили в пресс-службе ОГА.

Там отметили, что пересмотр тарифов на проезд в пригородных маршрутках должен состояться не позднее понедельника, 19 августа текущего года.

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