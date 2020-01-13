Маршрутка провалилась под асфальт, Ocean Plaza затоплен: последствия прорыва трубы в Киеве

Прорыв трубы в Киеве произошел возле Ocean Plaza
Прорыв трубы в Киеве произошел на ул. Антоновича в районе ТЦ Ocean Plaza. В результате происшествия торговый центр затоплен, движение в районе аварии перекрыто, все подробности - в материале РБК-Украина.
Физический износ Петр Пантелеев назвал причиной прорыва трубы у Ocean Plaza. Он также отметил, что в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ, всего 9 человек.
По данным спасателей, в результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали.
Также спасатели эвакуировали из маршрутного такси, которое провалилось под асфальт, 4 пассажира, а также 3-х граждан с рядом стоящего троллейбуса.
Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев сообщил, что прорыв трубы произошел ул.Антоновича, 176 возле ТРЦ Оcean Plaza на проезжей части. Сейчас подача воды перекрыта, движение транспорта ограничено.
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Также он анонсировал пресс-брифинг с представителями КП "Киевтеплоэнерго".
По сообщению патрульной полиции Киева, около 20:30 они получили сообщение о ДТП на ул. Антоновича. Как было установлено, произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего произошел провал асфальта, куда и провалился маршрутный автобус, в результате ДТП никто не пострадал.
Сейчас движение на ул. Антоновича (от ул.Загородная до пл.Лыбидской).