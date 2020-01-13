Маршрутка провалилася під асфальт, Ocean Plaza затоплений: наслідки прориву труби в Києві

Прорив труби в Києві стався на вул. Антоновича в районі ТЦ Ocean Plaza. В результаті події торговий центр затоплений, рух в районі аварії перекрито, всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

В КМДА назвали число постраждалих внаслідок прориву труби біля Ocean Plaza

Фізичний знос Петро Пантелеєв назвав причиною прориву труби біля Ocean Plaza. Він також зазначив, що внаслідок аварії постраждали пасажири маршрутки, а також відвідувачі ТЦ, загалом 9 осіб.

Рятувальники евакуювали відвідувачів Ocean Plaza

За даними рятувальників, внаслідок прориву труби гаряча вода потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ Ocean Plaza, відвідувачів евакуювали.

Також рятувальники евакуювали з маршрутного таксі, що провалилося під асфальт, 4 пасажира, а також 3-х громадян з поруч стоячого тролейбусу.

У Кличка повідомили подробиці

Заступник мера Києва Петро Пантелеєв повідомив, що прорив труби стався вул.Антоновича, 176 біля ТРЦ Оcean Plaza на проїжджій частині. Наразі подача води перекрита, рух транспорту обмежено.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Також він анонсував прес-брифінг з представниками КП "Київтеплоенерго".

Внаслідок прориву труби в Києва маршрутка провалилася під асфальт

За повідомленням патрульної поліції Києва, близько 20:30 вони отримали повідомлення про ДТП на вул. Антоновича. Як було встановлено, стався прорив труби з гарячою водою, внаслідок чого відбувся провал асфальту, куди і провалився маршрутний автобус, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

Наразу рух на вул. Антоновича (від вул.Загородня до пл.Либідської).