"Маршрут невдалий". В Одеській області прикордонники зупинили дві групи ухилянтів

"Маршрут невдалий: доведено прикордонниками. Двічі!", - заявили в прикордонній службі.

За їх даними, сьогодні в Одеській області охоронцями кордону було зупинено дві групи чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Втікачі діяли за вказівками одного закритого Telegram-каналу.

"З чотирьох із них організатори злочинної схеми взяли передплату - від 2800 доларів до 3500 доларів, а решта чотири мали заплатити по закінченні подорожі. А втім, в обох випадках незаконний маршрут довів порушників тільки до адмінвідповідальності", - наголосили в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в державі ввели воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Попри це, в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Зокрема, в Одеській області рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я.

А до того правоохоронці викрили ще одну схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови.

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