RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Маршрут неудачный". В Одесской области пограничники остановили две группы уклонистов

Фото: пограничники разоблачили ухилянцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники в Одесской области разоблачили две группы уклонистов, которые пытались пересечь границу по одинаковой схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"Маршрут неудачен: доказан пограничниками. Дважды!", - заявили в пограничной службе.

По их данным, сегодня в Одесской области охранниками границы были остановлены две группы мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Беглецы действовали по указаниям одного закрытого Telegram-канала.

 

"Из четырех из них организаторы преступной схемы взяли подписку - от 2800 долларов до 3500 долларов, а остальные четыре должны были заплатить по окончании путешествия. Впрочем, в обоих случаях незаконный маршрут довел нарушителей только до админответственности", - подчеркнули в ГНСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Несмотря на это, в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. В частности, в Одесской области рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье.

К тому же правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины