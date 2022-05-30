На марше ультранационалистов в Иерусалиме произошли столкновения

Пострадавшим пришлось оказывать медицинскую помощь.

У Стены Плача, где закончилось шествие, произошли столкновения между экстремистами и полицией. Полицейских забрасывали камнями. К вечеру воскресенья было взято под стражу около 45 человек, подавляющее большинство из них - палестинцы.

В течение дня около 2600 израильтян поднялись на Храмовую гору при соблюдении усиленных мер безопасности. После этого полиция запретила вход другим израильтянам.

Согласно данным полиции, представители молодежи из числа палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса и бросали оттуда камни и петарды. Полиция заявила, что во второй половине дня ею арестованы по меньшей мере 18 человек за беспорядки и нападения на полицейских и гражданских лиц.

День Иерусалима провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны в 1967 году. Противники шествия заявляют, что маршрут через мусульманский Старый квартал является провокацией, в то время как его сторонники рассматривают это как выражение израильского суверенитета над Иерусалимом.

Напомним, в прошлом году "Марш флагов" в Иерусалиме прошел без серьезных столкновений.