На марші ультранаціоналістів в Єрусалимі відбулися зіткнення

Постраждалим довелося надавати медичну допомогу.

Біля Стіни Плачу, де закінчилася хода, відбулися зіткнення між екстремістами і поліцією. Поліцейських закидали камінням. До вечора неділі було взято під варту близько 45 осіб, переважна більшість з них - палестинці.

Протягом дня близько 2600 ізраїльтян піднялися на Храмову гору при дотриманні посилених заходів безпеки. Після цього поліція заборонила вхід іншим ізраїльтянам.

Згідно з даними поліції, представники молоді з числа палестинців забарикадувалися в мечеті Аль-Акса і кидали звідти каміння і петарди. Поліція заявила, що в другій половині дня нею заарештовано щонайменше 18 осіб за заворушення і напади на поліцейських і цивільних осіб.

День Єрусалиму проголошений на честь переходу під контроль Ізраїлю східної частини Єрусалиму після Шестиденної війни в 1967 році. Противники ходи заявляють, що маршрут через мусульманський Старий квартал є провокацією, в той час як його прихильники розглядають це як вираз ізраїльського суверенітету над Єрусалимом.

Нагадаємо, минулого року "Марш прапорів" в Єрусалимі пройшов без серйозних сутичок.