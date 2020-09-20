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На марше в Минске задержали доверенное лицо Тихановской

Автор: Артур Родивилов

Член координационного совета оппозиции Беларуси Олег Моисеев, который на президентских выборах был доверенным лицом экс-кандидата Светланы Тихановской, задержан в Минске. Он принимал участие в акции протеста.

Об этом сообщает пресс-служба координационного совета в своем Telegram-канале.

Подробности задержания не приводятся. Местонахождение Моисеева неизвестно.

В различных городах Беларуси в воскресенье, 20 сентября, проходят акции протеста.

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Митингующие требуют проведения новых президентских выборов, наказания причастных к преступлениям против участников акций протеста, а также освобождения всех политических заключенных.

По данным правозащитников, во время сегодняшних акций протеста в городах Беларуси силовики задержали около 190 человек.

В белорусской столице сегодня задержали по меньшей мере 129 протестующих, некоторых уже отпустили.

В Бресте сегодня силовики разгоняли акцию протеста с помощью газа.

Кроме того, в Бресте силовики применили карабин, чтобы отогнать протестующих.

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