Марш солидарности и задержания студентов: что сейчас происходит в Беларуси

В Беларуси 2 сентября проходит 25-й день протестов. В Минске проходит марш солидарности, к протестам присоединяются студенты белорусских университетов.
Более подробно о ситуации в Беларуси в материале РБК-Украина.
Сотрудникам медицинских учреждений Витебска, которые накануне участвовали в мирных акциях, стали приходить повестки из милиции. Некоторых медиков вызывают на беседу в райотдел, некоторых - для составления протокола.
Правозащитники "Весны" сообщили о первых судебных приговорах участникам студенческих протестов 1 сентября. В частности, 9 человек взяли под административный арест:
Еще шестерых человек оштрафовали:
Женщины вышли на марш солидарности в белорусской столице. Возле стелы в центре Минска проходит акция "День победы над фашизмом".
Фото: марш солидарности в Минске (tut.by)
Сотрудник милиции просит женщин покинуть место, так как акция является несанкционированной. В случае отказа правоохранители грозятся правовыми последствиями.
На акцию солидарности вышли студенты Белорусского государственного университета. Они выражают поддержку одному из преподавателей, к которому возникли вопросы из-за его участия в работе координационного совета.
При этом коллектив лицея БГУ осудил эскалацию насилия на улицах Беларуси.
"Сотрудники Лицея БГУ осуждают все формы агрессии и насилия, тем более на территории учреждения образования, ведь Лицей всегда являлся примером спокойного и уважительного отношения не только к своим ученикам, учителям и выпускникам, но и всем согражданам, мирно выражающим свою позицию", - говорится в заявлении.
Также утром студенты вышли на акцию под стены Минского государственного лингвистического университета. В ходе акции силовики задержали нескольких демонстрантов.
По данным TUT.BY, административные дела в отношении журналистов Алексея Судникова и Надежды Калининой направлены начальнику РУВД Октябрьского района для устранения недостатков. По закону журналистов могут удерживать до суда в течении 72 часов.
Возле государственной академии ветеринарной медицины организовали цепь солидарности. По данным "Белсат", в ходе акции силовики задержали двух человек.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ходе протестов 1 сентября в Беларуси задержали 95 человек.