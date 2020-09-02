Марш солідарності і затримання студентів: що зараз відбувається в Білорусі

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

У Білорусі 2 вересня проходить 25-й день протестів. У Мінську проходить марш солідарності, до протестів приєднуються студенти білоруських університетів.

Більш детально про ситуацію в Білорусі в матеріалі РБК-Україна.

Затриманим 1 вересня студентам винесли вироки

Правозахисники "Весни" повідомили про перші судові вироки учасникам студентських протестів 1 вересня. Зокрема, 9 осіб взяли під адміністративний арешт:

Дмитро Островський - 15 днів;

Ян Бартіцький- 15 днів;

Олександр Шкроб - 15 днів;

Шукалович Олексій - 12 діб;

Ксенія Плужникова - 10 днів;

Ярмалкевіч Данило - 10 діб;

Карзюк Гліб - 8 діб;

Якутович Ж. - 5 діб;

Марія Шерашевская, кореспондент "Комсомольської правди" - 15 днів.

Ще шістьох осіб оштрафували:

Янушкевич Віктор - штраф 675 рублів;

Стасевич Владислав - штраф 405 рублів;

Ковальчук Любов - штраф 270 рублів;

Мухамор Андрій, оператор "Комсомольської правди" - штраф 675 рублів.

Марш солідарності в Мінську

Жінки вийшли на марш солідарності в білоруській столиці. Біля стели в центрі Мінська проходить акція "День перемоги над фашизмом".

Фото: марш солідарності в Мінську (tut.by)

Співробітник міліції просить жінок покинути місце, так як акція є несанкціонованою. У разі відмови правоохоронці погрожують правовими наслідками.

На акцію солідарності вийшли студенти Білоруського державного університету. Вони виражають підтримку одного з викладачів, до якого виникли питання з-за його участі в роботі координаційної ради.

При цьому колектив ліцею БДУ засудив ескалацію насильства на вулицях Білорусі.

"Співробітники Ліцею БГУ засуджують усі форми агресії і насильства, тим більше на території установи освіти, адже Ліцей завжди був прикладом спокійного і шанобливого ставлення не тільки до своїм учням, вчителям і випускникам, але і всім співгромадянам, мирно виражає свою позицію", - йдеться в заяві.

Також вранці студенти вийшли на акцію під стіни Мінського державного лінгвістичного університету. В ході акції силовики затримали кількох демонстрантів.

Затриманих журналістів поки не відпустили

За даними TUT.BY, адміністративні справи щодо журналістів Олексія Судникова і Надії Калініної спрямовані начальника РУВС Жовтневого району для усунення недоліків. За законом журналістів можуть утримувати до суду протягом 72 годин.

Затримання у Вітебську

Біля державної академії ветеринарної медицини організували ланцюг солідарності. За даними "Белсат", в ході акції силовики затримали двох осіб.