Марш солідарності і затримання студентів: що зараз відбувається в Білорусі

У Білорусі 2 вересня проходить 25-й день протестів. У Мінську проходить марш солідарності, до протестів приєднуються студенти білоруських університетів.
Більш детально про ситуацію в Білорусі в матеріалі РБК-Україна.
Правозахисники "Весни" повідомили про перші судові вироки учасникам студентських протестів 1 вересня. Зокрема, 9 осіб взяли під адміністративний арешт:
Ще шістьох осіб оштрафували:
Жінки вийшли на марш солідарності в білоруській столиці. Біля стели в центрі Мінська проходить акція "День перемоги над фашизмом".
Фото: марш солідарності в Мінську (tut.by)
Співробітник міліції просить жінок покинути місце, так як акція є несанкціонованою. У разі відмови правоохоронці погрожують правовими наслідками.
На акцію солідарності вийшли студенти Білоруського державного університету. Вони виражають підтримку одного з викладачів, до якого виникли питання з-за його участі в роботі координаційної ради.
При цьому колектив ліцею БДУ засудив ескалацію насильства на вулицях Білорусі.
"Співробітники Ліцею БГУ засуджують усі форми агресії і насильства, тим більше на території установи освіти, адже Ліцей завжди був прикладом спокійного і шанобливого ставлення не тільки до своїм учням, вчителям і випускникам, але і всім співгромадянам, мирно виражає свою позицію", - йдеться в заяві.
Також вранці студенти вийшли на акцію під стіни Мінського державного лінгвістичного університету. В ході акції силовики затримали кількох демонстрантів.
За даними TUT.BY, адміністративні справи щодо журналістів Олексія Судникова і Надії Калініної спрямовані начальника РУВС Жовтневого району для усунення недоліків. За законом журналістів можуть утримувати до суду протягом 72 годин.
Біля державної академії ветеринарної медицини організували ланцюг солідарності. За даними "Белсат", в ході акції силовики затримали двох осіб.