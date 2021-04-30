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Марш ко дню дивизии СС: у Зеленского призвали наказать причастных к нарушению закона

Автор: Дмитрий Левицкий

Офис президента Украины отреагировал на проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС "Галичина". На Банковой призвали полицию наказать нарушителей закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов.

Об этом говорится в заявлении офиса президента.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне... Ожидаем от Национальной полиции и МВД Украины установления всех обстоятельств того, что произошло, и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона", - отметили в ОП.

На Банковой также ожидают, что мэр Киева Виталий Кличко проведет проверку системы согласования массовых акций в столице и отчитается перед обществом столицы, почему такой марш состоялся.

"Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций имеют возможность ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - добавили в офисе.

Напомним, на этой неделе в Киеве состоялся марш ко дню создания дивизии Ваффен-СС "Галичина". Участники мероприятия прошли маршем от площади Арсенальной до Майдана Независимости. В то же время организаторы мероприятия заявляли, что это будет марш вышиванок.

Проведение марша раскритиковали в Израиле. МИД страны призвал украинские власти отреагировать на ситуацию. После этого в украинском МИД выступили с заявлением об осуждении проведения подобных мероприятий в Украине.

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