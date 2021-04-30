Марш ко дню дивизии СС: у Зеленского призвали наказать причастных к нарушению закона

Офис президента Украины отреагировал на проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС "Галичина" . На Банковой призвали полицию наказать нарушителей закона о запрете пропаганды тоталитарных режимов.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне... Ожидаем от Национальной полиции и МВД Украины установления всех обстоятельств того, что произошло, и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона", - отметили в ОП.

На Банковой также ожидают, что мэр Киева Виталий Кличко проведет проверку системы согласования массовых акций в столице и отчитается перед обществом столицы, почему такой марш состоялся.

"Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций имеют возможность ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - добавили в офисе.