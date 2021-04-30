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МИД Украины отреагировал на марш ко дню создания дивизии СС в Киеве

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 15:30
МИД Украины отреагировал на марш ко дню создания дивизии СС в Киеве Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на проведение в Киеве марша ко дню создания дивизии СС "Галичина". В ведомстве осудили "любые проявления глорификации войск Ваффен-СС".

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как напомнили в министерстве, пропаганда тоталитарных режимов, к которым относится и национал-социалистический, запрещена на территории Украины.

"Через неделю Украина будет чтить память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность Украинского государства и общества",- заявили в МИД.

Напомним, 28 апреля в Киеве провели марш вышиванок ко дню создания дивизии СС "Галичина".

Проведение этого мероприятия раскритиковали в Министерстве иностранных дел Израиля. В ведомстве призвали украинские власти осудить все подобные явления и не допустить их повторения.

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