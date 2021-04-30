Марш до дня дивізії СС: у Зеленського закликали покарати причетних до порушення закону

Офіс президента України відреагував на проведення в Києві маршу до дня створення дивізії СС "Галичина" . На Банковій закликали поліцію покарати порушників закону про заборону пропаганди тоталітарних режимів.

"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну... Очікуємо від Національної поліції та МВС України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону", - наголосили в ОП.

На Банковій також очікують, що мер Києва Віталій Кличко проведе перевірку системи погодження масових акцій у столиці та прозвітує перед громадою столиці, чому такий марш відбувся.

"Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей", - додали в офісі.