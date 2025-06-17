Марс зробить ці знаки Зодіаку улюбленцями долі: їх усього 4

Вже 17 червня Марс здійснить інгресію, завдяки чому представники 4 знаків Зодіаку отримають шанс на щастя. Але ще 5 знакам варто бути максимально уважними.
Ексклюзивно для РБК-Україна астролог Катерина Соловйова розповіла, що готує Марс і кому пощастить найбільше.
"17 червня Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, здійснює інгресію до знаку Діви", - розповіла астролог.
"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу він буде це робити: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті. Марс буде перебувати у шостому знаку Зодіаку до 7 серпня 2025 року", - додала вона.
У цей період, пояснила Соловйова, можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з технікою, медициною, фермерством.
"Для Марсу Діва нейтральний знак, але тут він буде сприяти проявам підприємливості, ділових та організаторських якостей, відповідальності, дисциплінованості, гострого розуму", - зазначила астролог.
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