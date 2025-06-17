Марс сделает эти знаки Зодиака любимчиками судьбы: их всего 4

Каким знакам Зодиака улыбнется удача

"17 июня Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов, совершает ингрессию в знак Девы", - рассказала астролог.

"Проверьте, в каком секторе вашего радикса он будет это делать: в этой сфере может измениться характер процессов, которые сейчас происходят в вашей жизни. Марс будет находиться в шестом знаке Зодиака до 7 августа 2025 года", - добавила она.

Его положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Козерог

Телец

Скорпион

Рак.

Внимательными с действием красной планеты в этот период нужно быть:

Девам

Стрельцам

Рыбам

Близнецам.

В этот период, пояснила Соловьева, могут перейти в новую плоскость активности, связанные с техникой, медициной, фермерством.

"Для Марса Дева нейтральный знак, но здесь он будет способствовать проявлениям предприимчивости, деловых и организаторских качеств, ответственности, дисциплинированности, острого ума", - отметила астролог.