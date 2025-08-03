Марс у Терезах обсипле щастям: ці знаки Зодіаку відчують на собі магію змін

Кого ощасливить Марс

"7 серпня Марс, планета активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів, здійснює інгресію до знаку Терезів", - розповіла експерт.

Марс буде перебувати у сьомому знаку Зодіаку до 22 вересня 2025 року.

Його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Стрільці

Водолії

Близнюки

Леви.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Терезам

Козерогам

Овнам

Ракам.

"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з пластичною хірургією, музичними та танцювальними проєктами, дизайном, дипломатією. Для директного Марсу Терези нейтральний знак, але тут він буде сприяти проявам підприємливості, індивідуалізму, незалежності, відкритості", - пояснила астролог.

Що таке інгресія

Інгресія Марса в знак Терезів - це момент, коли планета переходить з попереднього знака (в цьому випадку з Діви) у знак Терезів. Це астрологічна подія, яка впливає на загальний емоційний та енергетичний фон, а також на те, як люди проявляють ініціативу, ведуть боротьбу, відстоюють свої позиції та реалізовують бажання.

Вважається, що коли Марс входить у Терези, його прямолінійна і напориста природа потрапляє в простір компромісу та витонченості. Внаслідок цього енергія Марса проявляється менш агресивно, але більш стратегічно і дипломатично.