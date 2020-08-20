На Marriott подали в суд из-за утечки данных миллионов посетителей отелей

На гостиничную сеть Mariott International подали коллективный иск в суд. Предположительно, компания не смогла предотвратить одну из крупнейших утечек данных клиентов в корпоративной истории.

Об этом сообщает Financial Times.

Коллективный иск в Высокий суд Лондона подал основатель консалтинговой компании Big Revolution Мартин Брайант. В нем приняли участие люди, которые останавливались в отелях в Англии и Уэльсе.

Всего около семи миллионов гостей останавливались в отелях во время взлома баз данных. Все они автоматически стали участниками иска.

Об утечке данных сотен миллионов гостей Marriott сообщила в 2018 году. Как пишет издание, злоумышленники имели доступ к базам данных гостей с июля 2014 года по сентябрь 2018 года.

Напомним, ранее хакеры взломали учетные записи десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний в Twitter. На взломанных аккаунтах появлялись сообщения с призывом присылать биткоины на электронные кошельки. В ответ обещали вернуть криптовалюту в двойном размере. В итоге на электронные кошельки хакеров пришло около 300 переводов на сумму более 110 тысяч долларов.

РБК-Украина писало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование хакерских атак на аккаунты знаменитостей.

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