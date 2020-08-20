На Marriott подали в суд через витік даних мільйонів відвідувачів готелів

На готельну мережу Mariott International подали колективний позов до суду. Імовірно, компанія не змогла запобігти одному з найбільших витоків даних клієнтів в корпоративній історії.

Про це повідомляє Financial Times.

Колективний позов до високого суду Лондона подав засновник консалтингової компанії Big Revolution Мартін Брайант. У ньому взяли участь люди, які зупинялися в готелях в Англії та Уельсі.

Всього близько семи мільйонів гостей зупинялися в готелях під час зламування баз даних. Всі вони автоматично стали учасниками позову.

Про витік даних сотень мільйонів гостей Marriott повідомила у 2018 році. Як пише видання, зловмисники мали доступ до баз даних гостей з липня 2014 року по вересень 2018 року.

Нагадаємо, раніше хакери зламали облікові записи десятків найбільших підприємців, політиків і компаній в Twitter. На зламаних облікових записах з'являлися повідомлення із закликом надсилати біткойни на електронні гаманці. У відповідь обіцяли повернути криптовалюту у подвійному розмірі. У підсумку на електронні гаманці хакерів прийшло близько 300 переказів на суму понад 110 тисяч доларів.

РБК-Україна писало, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало розслідування хакерських атак на акаунти знаменитостей.

ЄС має намір посилити контроль над роботою американських компаній, в тому числі Google, Amazon і Facebook.