Маррей и Рууд зачехлили ракетки на Уимблдоне-2022

Уимблдон-2022, мужчины, 1/32 финала

Рууд – Юмбер – 1:3 (6:3, 2:6, 5:7, 4:6)

Маррей – Изнер – 1:3 (4:6, 6:7, 7:6, 4:6)



Финалист "Роллан Гарроса" Рууд неплохо начал против француза Юмбера. Норвежец сделал три брейка в первом сете и легко взял партию (6:3) за полчаса. А вот во втором теннисисты поменялись ролями – Юмбер безошибочно подавал, да еще и взял два гейма на подаче Рууда. Проблемы норвежца усугубились в двух следующих партиях – он пытался форсировать игру, но потерпел неудачу и покинул турнир.

Ожесточеннее боролся Маррей. Британец провел на корте около 3,5 часов, однако порадовать родную публику не смог. Маррей до последнего сопротивлялся в стартовых двух сетах, но в решающие моменты 37-летний Изнер был ловче.

Уникальным стал третий сет. В нем не только Маррей победил на тай-брейке, но и каждый гейм завершился победой подающего. Тенденция продолжилась и в четвертой партии, но там британец однажды ошибся на своей подаче и проиграл в итоге.

Теперь мужской турнир на Уимблдоне потерял 11 сеяных из 32-х. В рамках 1/16 финала Юмбер встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, а обидчик Маррея Изнер померяется силами с десятым сеяным, итальянцем Янником Зиннером.