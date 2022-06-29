ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цуренко переиграла Калинину в украинском дерби на Уимблдоне

Новина українською →
Соединенное Королевство, Среда 29 июня 2022 17:20
Цуренко переиграла Калинину в украинском дерби на Уимблдоне Фото: Леся Цуренко пробилась в третий круг турнира "Большого шлема" (wimbledon.com)
Автор: Антон Федорцив

Единственной представительницей Украины на Уимблдонском турнире-2022 осталась Леся Цуренко, которая в матче второго круга мэйджора одолела соотечественницу Ангелину Калинину (3:6, 6:4, 6:3).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/32 финала

Калинина – Цуренко – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Первый сет прошел под диктовку первой ракетки Украины. Калинина с первых минут захватила инициативу и довольно быстро повела 3:0, отобрав гейм на подаче Цуренко. Она сумела прийти в себя и даже сократила отрыв до двух пунктов (3:5), но даже отчаянное сопротивление в девятом гейме не спасло от проигранной партии.

Зато во втором сете Цуренко реабилитировалась. Украинки продолжили по схожему сценарию – брали свои подачи и проигрывали чужие. Первой нарушила "тишину" Калинина, взяв гейм на подаче более опытной оппонентки. Но Цуренко сразу ответила обратным брейком. А после небольшого затишья организовала еще один в самый ответственный момент – при счете 5:4.

Решающий третий сет оказался самым отчаянным. Украинки устроили настоящие качели, ведя в счете по очереди. Стоило Калининой повести 3:1 с брейком, как Цуренко повторила ее подвиг и отобрала лидерство (4:3). Еще один брейк позволил ей оформить победу на собственной подаче.

Леся Цуренко осталась последней украинкой на Уимблдоне. В рамках 1/16 финала она встретится с немкой Юле Нимайер. Последняя сенсационно выбила вторую сеяную, эстонку Анетт Контавейт (6:4, 6:0). Матч состоится 1 июля.

К слову, украинка Костюк прекратила выступления на Уимблдоне после 2-го круга турнира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Уимблдон
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом