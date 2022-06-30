Маррей та Рууд зачохлили ракетки на Вімблдоні-2022

Вімблдон-2022, чоловіки, 1/32 фіналу

Рууд – Юмбер – 1:3 (6:3, 2:6, 5:7, 4:6)

Маррей – Ізнер – 1:3 (4:6, 6:7, 7:6, 4:6)

Фіналіст "Роллан Гарросу" Рууд непогано розпочав проти француза Юмбера. Норвежець зробив три брейки в першому сеті та легко взяв партію (6:3) за півгодини. А ось у другому тенісисти помінялися ролями – Юмбер безпомилково подавав, та ще й взяв два гейми на подачі Рууда. Проблеми норвежця посилилися у двох наступних партіях – він намагався форсувати гру, але зазнав невдачі й покинув турнір.

Запекліше боровся Маррей. Британець провів на корті майже 3,5 години, проте порадувати рідну публіку не зміг. Маррей до останнього пручався в стартових двох сетах, але у вирішальні моменти 37-річний Ізнер був спритнішим.

Унікальним став третій сет. У ньому не тільки Маррей переміг на тай-брейку, а й кожен гейм завершився перемогою того, хто подавав. Тенденція продовжилася і в четвертій партії, та там британець одного разу помилився на своїй подачі й програв у підсумку.

Тепер чоловічий турнір на Вімблдоні втратив 11 сіяних із 32-х. У рамках 1/16 фіналу Юмбер зустрінеться з бельгійцем Давідом Гоффеном, а кривдник Маррея Ізнер поміряється силами з десятим сіяним, італійцем Янніком Зіннером.