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Марокко заявило про намір приєднатися до заявки на проведення ЧС-2030 замість України

Фото: Марокко заявило про намір приєднатися до заявки на проведення ЧС-2030 замість України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Марокко подає спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року разом з Іспанією та Португалією, тим самим замінивши Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Morocco World News.

Король Мохаммед VI у своєму посланні офіційно оголосив, що Марокко подає спільну заявку на проведення ЧС-2030 разом з Іспанією та Португалією.

За його словами, така заявка є безпрецедентною та обʼєднає Європу та Африку. Це вже шоста спроба Марокко провести Чемпіонат світу.

Як повідомляється, Марокко замінить Україну, яка мала приєднатися до заявки Іспанії та Португалії до того, як її футбольна федерація була втягнута в корупційний скандал.

Нагадаємо, восени Україна приєдналася до спільної заявки піренейських держав на проведення ЧС-2030. За планами функціонерів, українські міста прийняли б одну з груп Мундіалю. УАФ до потенційних місць проведення матчів планетарного форуму внесла Донбас і Крим.

Проте історія з участю України в тендері на право прийняти футбольний чемпіонат світу 2030 року разом із Іспанією і Португалією ризикує завершитися, щойно розпочавшись. Активна фаза війни - лише одна з причин. Партнери вивчають доцільність подальшої участі України в проекті. А замінити її в спільній заявці, найімовірніше, запропонують Марокко.

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Чемпіонат світуМароккоФутбол