Марокко заявило про намір приєднатися до заявки на проведення ЧС-2030 замість України

Король Мохаммед VI у своєму посланні офіційно оголосив, що Марокко подає спільну заявку на проведення ЧС-2030 разом з Іспанією та Португалією.

За його словами, така заявка є безпрецедентною та обʼєднає Європу та Африку. Це вже шоста спроба Марокко провести Чемпіонат світу.

Як повідомляється, Марокко замінить Україну, яка мала приєднатися до заявки Іспанії та Португалії до того, як її футбольна федерація була втягнута в корупційний скандал.