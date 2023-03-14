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Марокко заявило о намерении присоединиться к заявке на проведение ЧМ-2030 вместо Украины

Фото: Марокко заявило о намерении присоединиться к заявке на проведение ЧМ-2030 вместо Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Марокко подает совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года вместе с Испанией и Португалией, тем самым заменив Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Morocco World News.

Король Мохаммед VI в своем послании официально объявил, что Марокко подает совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией.

По его словам, такая заявка беспрецедентна и объединит Европу и Африку. Это уже шестая попытка Марокко провести Чемпионат мира.

Как сообщается, Марокко заменит Украину, которая должна была присоединиться к заявке Испании и Португалии до того, как ее футбольная федерация была втянута в коррупционный скандал.

Напомним, осенью Украина присоединилась к совместной заявке пиренейских государств на проведение ЧМ-2030. По планам функционеров, украинские города приняли одну из групп Мундиаля. УАФ в потенциальные места проведения матчей планетарного форума внесла Донбасс и Крым.

Однако история с участием Украины в тендере на право принять футбольный чемпионат мира 2030 вместе с Испанией и Португалией рискует завершиться, как только начавшись. Активная фаза войны - только одна из причин. Партнеры изучают целесообразность дальнейшего участия Украины в проекте. А заменить ее в совместной заявке, вероятнее всего, предложат Марокко.

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