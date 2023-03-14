Марокко заявило о намерении присоединиться к заявке на проведение ЧМ-2030 вместо Украины

Король Мохаммед VI в своем послании официально объявил, что Марокко подает совместную заявку на проведение ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией.

По его словам, такая заявка беспрецедентна и объединит Европу и Африку. Это уже шестая попытка Марокко провести Чемпионат мира.

Как сообщается, Марокко заменит Украину, которая должна была присоединиться к заявке Испании и Португалии до того, как ее футбольная федерация была втянута в коррупционный скандал.