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Марокко - Україна: онлайн трансляція

НовиниСпорт    31.05.2018 - 09:03
Фото: тренування збірної України перед матчем з Марокко (Павло Кубанов/ffu.ua)
Фото: тренування збірної України перед матчем з Марокко (Павло Кубанов/ffu.ua)

РБК-Україна проведе трансляцію товариського поєдинку

Марокко - Україна. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися матч можна на каналах Україна і Футбол 1. Збірна України проведе контрольний поєдинок з учасником чемпіонату світу-2018 командою Марокко. На думку букмекерів, команда Андрія Шевченка є фаворитом протистояння.

31 травня 21:00
Швейцарія, Женева, стадіон Стад де Женева

 

- Цікаво, що стадіон, де зустрінуться збірні Марокко і України, уже відомий нашій команді. 

Фото stade.ch

Саме тут 17 листопада 2010 року збірна України зіграла товариський матч зі Швейцарією, який закінчився внічию - 2:2. Так, на поле "Стад де Женев" уже виходили Андрій П'ятов, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Двоє останніх атакувальних півзахисників нашої команди записали на свій рахунок по голу у ворота швейцарців.

 

Збірна України зіграє свій перший з двох запланованих товариських матчів в цю міжнародну паузу. Суперником команди Андрія Шевченка стане учасник майбутнього ЧС-2018 збірна Марокко (ще один матч у української команди запланований на 3 червня проти Албанії, але його проведення поки знаходиться під питанням).

Для африканської команди майбутній поєдинок буде підготовчим для участі в мундіалі, де команда зустрінеться в одній групі зі збірними Іспанії, Португалії та Ірану. Збірна Марокко не грала на чемпіонатах світу з 1998 року. А збірна України, нагадаємо, не зуміла потрапити на світову першість 2018 року.

Раніше Україна і Марокко між собою не грали і це буде перша очна зустріч збірних. Для команди "синьо-жовтих" майбутній матч буде третім поспіль з неєвропейською збірною. Цього року команда Шевченка провела два спарринги проти ще одних учасників ЧС-2018 збірних Японії (2:1) та Саудівської Аравії (1:1). 

Збірно Марокко цього року зіграла вже п'ять поєдинків. Два з яких були товариські з Узбекистаном (2:0) і Сербією (1:2), ще три в рамках чемпіонату Африканських націй (з Нігерією - 4:0, Лівією - 3:1, Намібією - 2:0).

Лідерами збірної Марокко є Бенатья з італійського "Ювентуса", Харитина з німецького "Шальке" і колишній гравець київського "Динамо" Бельханда. Очолює команду суперників француз Ерве Ренар. Він вигравав Кубок Африки зі збірними Замбії (2012) і Кот-д'Івуару (2015), а марокканців вивів на ЧС після 20-річної перерви.

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Теги публікації: Збірна України, онлайн-трансляция, онлайн, Марокко, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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