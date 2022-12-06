Марокко сенсаційно переграло збірну Іспанії в серії пенальті та вийшло в 1/4 фіналу ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Марокко – Іспанія – 0:0 (пенальті – 3:0)

Розпочали суперники прогнозовано. Піренейці взяли м'яч під контроль без особливих загострень, а магрибці погодилися вичікувати свої можливості в грі другим номером. І вже на 11-й хвилині марокканці мали момент, але Хакімі зі штрафного підкрутив над воротами.

"Фурія Роха" перейшла до справжніх атакувальних дій у середині тайму. Ось після невчасної помилки Буну іспанці Ольмо та Ферран ледь не розіграли гольову комбінацію, але останній заліз в офсайд. Натомість Асенсіо після пасу з глибини пробив у сітку зі зовнішнього боку.

До кінця першої половини збірна Марокко встигла відповісти на цей спалах двома випадами. Спочатку Мазрауї перевірив пильність Сімона ударом із дистанції (кіпер впіймав м'яч із другої спроби), а перед перервою Агерд без перешкод пробив після прориву Буфаля ліворуч – над поперечиною.

На старті другого тайму іспанська збірна могла забити зі стандарту. Асенсіо та Ольмо цікаво розіграли штрафний на фланзі з потужним ударом другого з гострого кута – Буну виконав сейв. Та попри перспективний початок 45-хвилинки, вона виявилася вкрай бідною на моменти.

Команди зосередилися на нейтралізації атак одна одної. Боротьба здебільшого тривала між двома штрафними майданчиками. Гострих епізодів довелося чекати до фінальних хвилин. Наприклад, на 82-й Мората звільнився від опіки оборонця і пробив з гострого кута – м'яч пройшов уздовж лінії воріт.

Натомість на п'ятій доданій арбітром хвилині Марокко врятував Буну. Це Ольмо від лівого кута штрафного підступно пробив під дальню стійку. Кіпер магрибців, хоч і був закритий чужими та своїми, ефектно зреагував на удар хавбека та перевів гру в овертайм.

Але й додаткові 30 хвилин не змінили нулі на табло. За два додаткові тайми Марокко та Іспанія створили фактично один по-справжньому гольовий момент. Це Шеддіра прорвався до карної зони піренейців по центру, але Сімон зумів парирувати його постріл ногами.

У серії пенальті Сарабія поцілив у стійку першим ударом Іспанії, а Солер дозволив відбити удар Буну. Марокканці ж реалізували дві перші спроби, але Банун не переграв Сімона. Та кіпер магрибців легко взяв удар Бускетса, тож Хакімі залишалося забити – зірка ПСЖ елегантно підсік м'яч по центру та переписав історію збірної Марокко.