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Мародеры, мошенники и автоугоны. Как война повлияла на преступность в Украине

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Украина, Вторник 31 мая 2022 13:31
Мародеры, мошенники и автоугоны. Как война повлияла на преступность в Украине Фото: первый замглавы МВД Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Картина преступности в Украине с момента вторжения России существенно поменялась. Сейчас "традиционной" преступности стало меньше, но на первый план вышли мародерство, мошенничество и угоны автомобилей.

Об этом в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

"В первые дни на территории почти всех регионов мы столкнулись с попытками групп молодых людей грабить ювелирные лавки и автосалоны. Но когда они увидели, что полиция готова применять оружие для того, чтобы прекратить беспорядок, желание совершать такие преступления очень быстро утихло", - рассказал он.

По словам Енина, одними из наиболее частых преступлений стали угоны автомобилей, их динамика не выросла по сравнению с другими периодами, но они остались частым явлением.

"Сейчас мы сталкиваемся и с ростом преступлений, связанных с использованием оружия. В дальнейшем эта проблема будет все более и более актуальной", - прогнозирует первый замглавы МВД.

Енин также отмечает, что общее количество преступлений значительно снизилось, по отдельным видам на 50% и более.

"Изначально была чрезвычайно положительная динамика по общеуголовным преступлениям. Во-первых, Верховная рада повысила ответственность за имущественные преступления в условиях военного положения, можно получить до 10-15 лет заключения. Во-вторых, дало результат введение комендантского часа и патрулей", - отметил он.

Подробнее о возможности повторного наступления на севере Украины и на Киев, борьбе с диверсантами, коллаборационистами и мародерами, минной опасности и ядерной угрозе, прогнозах по росту преступности и легализации оборота оружия - в интервью РБК-Украина.

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