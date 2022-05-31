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Мародери, шахраї та автовикрадення. Як війна вплинула на злочинність в Україні

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 13:31
Мародери, шахраї та автовикрадення. Як війна вплинула на злочинність в Україні Фото: перший заступник голови МВС Євген Єнін (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Картина злочинності в Україні з моменту вторгнення Росії значно змінилася. Нині "традиційної" злочинності поменшало, але на перший план вийшли мародерство, шахрайство та викрадення автомобілів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"У перші дні на території майже всіх регіонів ми зіткнулися зі спробами груп молодих людей грабувати ювелірні лавки та автосалони. Але коли вони побачили, що поліція готова застосовувати зброю для того, щоб припинити безлад, бажання вчиняти такі злочини дуже швидко вщухло", - розповів він.

За словами Єніна, одними з найчастіших злочинів стали викрадення автомобілів, їхня динаміка не зросла порівняно з іншими періодами, але вони залишилися частим явищем.

"Зараз ми стикаємося і зі зростанням злочинів, пов'язаних з використанням зброї. Надалі ця проблема буде дедалі актуальнішою", - прогнозує перший заступник голови МВС.

Єнін також зазначає, що загальна кількість злочинів значно знизилася, за окремими видами на 50% та більше.

"Спочатку була надзвичайно позитивна динаміка щодо загальнокримінальних злочинів. По-перше, Верховна рада підвищила відповідальність за майнові злочини в умовах військового стану, можна отримати до 10-15 років ув'язнення. По-друге, дало результат запровадження комендантської години та патрулів", - зазначив він.

Детальніше про можливість повторного наступу на півночі України і на Київ, боротьбу з диверсантами, колаборантами та мародерами, мінну небезпеку та ядерну загрозу, прогнози по зростанню злочинності і легалізацію обігу зброї - в інтерв'ю РБК-Україна.

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