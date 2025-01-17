Маркування шин авто: що можна дізнатись з написів на боковині

Параметрів вибору шини для легкового авто насправді набагато більше, ніж ті кілька характеристик, про які вам скажуть у найближчому магазині. При тому сама шина несе на собі весь свій паспорт – треба тільки вміти його прочитати.

Про те, як розшифрувати написи на боковині шини, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що означають написи на шині

Попри те, що написи на шині здаються нам шифрами і кодами, всі вони мають систему і легко розшифровуються. Як на нас, простіше розібратись з ними на конкретних прикладах.

205/55 R16 – розміри. Тут прописана ширина шини в місці посадки на диск (205 мм), висота профіля у відсотках від ширини (55%) і посадочний діаметр у дюймах (16"). Літера R говорить про те, що у шини радіальний тип каркасу. У моделей діагонального типу (здебільшого це застарілі або спеціальні моделі) в цьому місці літер не буде. А якщо останній знак коду розмірності – літера С, то ця шина призначена для легкого вантажного транспорту (commercial).

98Н – індекс вантажопідйомності і швидкості. (98 відповідає навантаженню на колесо 750 кг, а, скажімо, шифр 82 означає допустиме навантаження 475 кг). Літера Н – то індекс швидкості, у даному випадку він відповідає максимальній швидкості 240 км/год. Взагалі для розшифрування цих індексів є спеціальні таблиці.

Max Load – теж вантажопідйомність. У перекладі нашою мовою це буквально означає максимальне навантаження. Ці два слова іноді замінюють вищенаведений цифровий індекс вантажопідйомності, вони передують відповідній цифрі у кілограмах.

Max Pressure - максимальний тиск. Після цих слів йде цифра, що позначає допустимий тиск повітря всередині цієї шини.

Tubeless – безкамерна. Шини, які можуть обходитись без камери, мають особливе покриття всередині, тому їх доводиться спеціально маркувати. Коли такого напису немає, покришці обов’язково потрібна камера.

Outside – зовнішній бік. Шину, що має протектор з асиметричним малюнком, слід монтувати на диск певним чином, і сторона з цим написом має стояти назовні автомобіля. Відповідно, з внутрішнього боку іноді пишуть Inside – внутрішній бік (англ.).

Rotation – напрямок обертання. Розміщена тут же стрілка вказує обов’язковий для цієї моделі напрямок обертання. Подібне маркування може бути лише на шинах з направленим малюнком протектора. Тож такі колеса слід монтувати на авто так, щоб колесо при русі машини вперед оберталося за стрілкою.

M&S, MT, AT – тип дорожного покриття. Дуже важлива характеристика, бо вона говорить, для яких дорожних умов призначена шина. Код M&S означає багно і сніг (часто так маркується шина-всесезонка), МТ (Mud Terrain) – брутальна, так звана "грязева гума", АТ (All Terrain) – позашляхова модель, тобто – для всіх видів позашляхових поверхонь. Майте на увазі, що на звичайній літній дорожній шині жодного з таких маркувань не буде.

Сніжинка та три гірські піки – зимова шина. Це так званий індекс 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), який можна побачити тільки на зимовій моделі.

Reinforced – підсилена. Так маркують особливо міцні моделі шин, з каркасом підвищеної міцності.

SUV, 4x4 – для кросоверів. Автомобілям у форматі позашляховиків бажано мати спеціальні шини, з міцнішим каркасом і розвиненою плечовою зоною протектора.

1224 – дата випуску. Будьте уважні, цей індекс не слід читати буквально. 12 – не місяць грудень, а порядковий номер тижня (кінець березня), а 24 - рік (2024-й). Як правило, код дати проставляють в такий собі овальній рамці.

Також на серійних шинах часто пишуть менш важливу для водія, так би мовити, службову, технічну інформацію: кількість шарів каркаса та їх тип, код країни, де модель проходила європейську омологацію, відповідність американському стандарту DOT тощо.

Коротко

Маємо зазначити, що при всій повноті даних на шині ви не знайдете тут одного – того, як вона поводиться на дорозі в тих чи інших ситуаціях. Ходові характеристики в реальних дорожних умовах кваліфіковані експерти отримують після тестувань у кількох дисциплінах. Прискорення, гальмування, керованість – і все це на сухих, мокрих, крижаних та засніжених (для зимових і всесезонних моделей) поверхнях.

Такі незалежні випробування виконуються або спеціальними тестовими інститутами, або редакціями автомобільних ЗМІ. На жаль, останні кілька років українські експерти таких тестів не проводили, тож вам доведеться шукати звіти про цікаву для вас гуму на закордонних медіа-ресурсах.