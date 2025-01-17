Маркировка шин авто: что можно узнать из надписей на боковине

Параметров выбора шины для легкового авто на самом деле гораздо больше, чем те несколько характеристик, о которых вам скажут в ближайшем магазине. При том сама шина несет на себе весь свой паспорт - надо только уметь его прочитать.

О том, как расшифровать надписи на боковине шины, читайте в материале РБК-Украина .

Что означают надписи на шине

Несмотря на то, что надписи на шине кажутся нам шифрами и кодами, все они имеют систему и легко расшифровываются. Как по нам, проще разобраться с ними на конкретных примерах.

205/55 R16 - размеры. Здесь прописана ширина шины в месте посадки на диск (205 мм), высота профиля в процентах от ширины (55%) и посадочный диаметр в дюймах (16"). Литера R говорит о том, что у шины радиальный тип каркаса. У моделей диагонального типа (в большинстве случаев это устаревшие или специальные модели) в этом месте букв не будет. А если последний знак кода размерности - буква С, то эта шина предназначена для легкого грузового транспорта (commercial).

98Н - индекс грузоподъемности и скорости (98 соответствует нагрузке на колесо 750 кг, а, скажем, шифр 82 означает допустимую нагрузку 475 кг). Буква Н - это индекс скорости, в данном случае он соответствует максимальной скорости 240 км/ч. Вообще для расшифровки этих индексов есть специальные таблицы.

Max Load - тоже грузоподъемность. В переводе на наш язык это буквально означает максимальная нагрузка. Эти два слова иногда заменяют вышеприведенный цифровой индекс грузоподъемности, они предшествуют соответствующей цифре в килограммах.

Max Pressure - максимальное давление. После этих слов идет цифра, обозначающая допустимое давление воздуха внутри этой шины.

Tubeless - бескамерная. Шины, которые могут обходиться без камеры, имеют особое покрытие внутри, поэтому их приходится специально маркировать. Когда такой надписи нет, покрышке обязательно нужна камера.

Outside - внешняя сторона. Шину, имеющую протектор с асимметричным рисунком, следует монтировать на диск определенным образом, и сторона с этой надписью должна стоять снаружи автомобиля. Соответственно, с внутренней стороны иногда пишут Inside - внутренняя сторона (англ.).

Rotation - направление вращения. Размещённая здесь же стрелка указывает обязательное для этой модели направление вращения. Подобная маркировка может быть только на шинах с направленным рисунком протектора. Поэтому такие колеса следует монтировать на авто так, чтобы колесо при движении машины вперед вращалось по стрелке.

M&S, MT, AT - тип дорожного покрытия. Очень важная характеристика, потому что она говорит, для каких дорожных условий предназначена шина. Код M&S означает грязь и снег (часто так маркируется шина-всесезонка), МТ (Mud Terrain) - брутальная, так называемая "грязевая резина", АТ (All Terrain) - внедорожная модель, то есть - для всех видов внедорожных поверхностей. Имейте в виду, что на обычной летней дорожной шине ни одной из таких маркировок не будет.

Снежинка и три горных пика - зимняя шина. Это так называемый индекс 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), который можно увидеть только на зимней модели.

Reinforced - усиленная. Так маркируют особо прочные модели шин, с каркасом повышенной прочности.

SUV, 4x4 - для кроссоверов. Автомобилям в формате внедорожников желательно иметь специальные шины, с более прочным каркасом и развитой плечевой зоной протектора.

1224 - дата выпуска. Будьте внимательны, этот индекс не следует читать буквально. 12 - не месяц декабрь, а порядковый номер недели (конец марта), а 24 - год (2024-й). Как правило, код даты проставляют в такой себе овальной рамке.

Также на серийных шинах часто пишут менее важную для водителя, так сказать, служебную, техническую информацию: количество слоев каркаса и их тип, код страны, где модель проходила европейскую омологацию, соответствие американскому стандарту DOT и т.п.

Вкратце

Должны отметить, что при всей полноте данных на шине вы не найдете здесь одного - того, как она ведет себя на дороге в тех или иных ситуациях. Ходовые характеристики в реальных дорожных условиях квалифицированные эксперты получают после тестирования в нескольких дисциплинах. Ускорение, торможение, управляемость - и все это на сухих, мокрых, ледяных и заснеженных (для зимних и всесезонных моделей) поверхностях.

Такие независимые испытания выполняются либо специальными тестовыми институтами, либо редакциями автомобильных СМИ. К сожалению, последние несколько лет украинские эксперты таких тестов не проводили, так что вам придется искать отчеты об интересующей вас резине на зарубежных медиа-ресурсах.