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Маркив уже завтра будет в Украине, - Аваков

Автор: Дмитрий Левицкий

Уже в среду, 4 ноября, оправданный итальянским судом военнослужащий Виталий Маркив вернется в Украину. В ближайшие часы его освободят из тюрьмы.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В ближайшие час-полтора мы поедем к нему в тюрьму и заберем. Надеюсь, завтра он уже будет в Украине. Думаем, он поедет с нами. Он выйдет, мы переночуем и поедем в Украину", - рассказал министр.

Напомним, сегодня апелляционный суд в Милане оправдал украинского военнослужащего Маркива. Суд снял с украинца все обвинения.

Как известно, Маркив был осужден в Италии на 24 года заключения по обвинению в якобы убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе. Маркив не признавал свою вину, а украинская сторона обжаловала это судебное решение.

Кроме того, в МВД рассказали, что украинская сторона планирует обжаловать в Европейском суде удержание Маркива под стражей в течение этого времени.

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