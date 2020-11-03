Марків вже завтра буде в Україні, - Аваков

Вже у середу, 4 листопада, виправданий італійським судом військовослужбовець Віталій Марків повернеться в Україну. Найближчими годинами його звільнять з в'язниці.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У найближчі годину-півтори ми поїдемо до нього у в'язницю і заберемо. Сподіваюся, завтра він вже буде в Україні. Думаємо, він поїде з нами. Він вийде, ми переночуємо і поїдемо в Україну", - розповів міністр.

Нагадаємо, сьогодні апеляційний суд в Мілані виправдав українського військовослужбовця Марківа. Суд зняв з українця всі звинувачення.

Як відомо, Марків був засуджений в Італії на 24 роки ув'язнення за звинуваченням у нібито вбивстві італійського журналіста Андреа Рокелі під час бойових дій на Донбасі. Марків не визнавав свою провину, а українська сторона оскаржувала це судове рішення.

Крім того, в МВС розповіли, що українська сторона планує оскаржувати в Європейському суді тримання Марківа під вартою протягом цього часу.