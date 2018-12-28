Маркировку продукции по международной системе отсрочили на два года

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Переходный период относительно обязательной маркировки продукции буквами латинского и греческого алфавита продлен до 1 января 2021 года

Министерство экономического развития и торговли Украины перенесло вступление в силу приказа 2015 года "Об утверждении определений основных единиц SI..." с 1 января 2019 года на 1 января 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе, приказ Минэкономразвития уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после официального обнародования.

В МЭРТ поясняют свою инициативу тем, что они "получили многочисленные обращения - от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий - относительно необходимости продления переходного периода".

Напомним, что в 2014 году в Украине был принят закон "О метрологии и метрологической деятельности", согласно которому "в Украине применяются единицы измерения Международной системы единиц (SI), принятой Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованной Международной организацией законодательной метрологии".

В 2015 году Министерство экономического развития и торговли приняло приказ "Об утверждении определений основных единиц SI, названий и определений производных единиц SI, десятичных кратных и частных от единиц SI, разрешенных внесистемных единиц, их обозначений и Правил применения единиц измерения и написания названий и обозначений единиц измерения и символов величин". Этим приказом предприятиям предоставлялся переходный период до 1 января 2019 года, чтобы перейти на международную систему маркировки продукции.