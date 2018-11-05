МЭРТ хочет отсрочить маркировку продукции по международной системе до 2021 года

Иллюстративное фото (www.oiml.org)

Предприятиям не хватило трех лет, чтобы начала маркировать свою продукцию по международной системе измерения

Министерство экономического развития и торговли Украины предложило перенести введение в действие приказа 2015 года "Об утверждении определения основных единиц SI..." с 1 января 2019 года на 1 января 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа министерства.

В МЭРТ пояют свою инициативу необходимостью переходного периода, "который даст субъектам хозяйствования достаточное время для адаптации и постепенного перехода к международным обозначениям единиц измерения при изменении маркировки и списании остатков существующих упаковочных материалов".

Напомним, что в 2014 году в Украине был принят закон "О метрологии и метрологической деятельности", согласно которому "в Украине применяются единицы измерения Международной системы единиц (SI), принятой Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованной Международной организацией законодательной метрологии".

В 2015 году Министерство экономического развития и торговли одобрло приказ "Об утверждении определений основных единиц SI, названий и определений производных единиц SI, десятичных кратных и частных от единиц SI, разрешенных внесистемных единиц, их обозначений и Правил применения единиц измерения и написания названий и обозначений единиц измерения и символов величин". Этим приказом предприятиям давался переходный период до 1 января 2019 года, чтобы перейти на международную систему маркировки продукции.