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Маркування продукції за міжнародною системою відтермінували на два роки

Новини » Економіка    28.12.2018 - 16:29
Маркування продукції за міжнародною системою відтермінували на два роки
Ілюстративне фото (www.oiml.org)

Перехідний період щодо обов'язкового маркування продукції літерами латинського та грецького алфавіту продовжено до 1 січня 2021 року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перенесло введення в дію наказу 2015 року "Про затвердження визначень основних одиниць SI…" з 1 січня 2019 року на 1 січня 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як зазначили в прес-службі, наказ Мінекономрозвитку уже пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції та набуде чинності після офіційного оприлюднення.

У МЕРТ пояснюють свою ініціативу тим, що вони " отримали численні звернення - від бізнес-асоціацій  та асоціацій виробників медичних виробів - щодо необхідності продовження перехідного періоду".

Нагадаємо, що у 2014 році в Україні був ухвалений закон "Про метрологію та метрологічну діяльність", згідно з яким "в Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології".

У 2015 році Міністерство економічного розвитку і торгівлі ухвалило наказ "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин". Цим наказом підприємствам надався перехідний період до 1 січня 2019 року, щоб перейти на міжнародну систему маркування продукції.

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