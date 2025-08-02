Маркетплейс дронів для ЗСУ: Міноборони запускає систему у повну експлуатацію

Міноборони України офіційно запустило в експлуатацію систему управління постачанням DOT-Chain, яка змінює підхід до забезпечення армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборона Дениса Шмигаля у Telegram.
Відповідний наказ підписали після завершення етапу експериментального впровадження.
DOT-Chain автоматизує всі ключові процеси постачання для Збройних Сил України - від речового майна і продовольства до дронів та засобів радіоелектронної боротьби.
За словами Шмигаля, система забезпечує єдині стандарти, оперативність і точність у сфері логістики для війська.
У рамках системи запущено новий функціонал - DOT-Chain Defence, який надає бойовим підрозділам право самостійно обирати потрібні безпілотники.
Водночас усю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель: вона організовує закупівлю та доставку від виробника безпосередньо у підрозділ.
"DOT-Chain – це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників, - зазаначив Шмигаль.
Нагадаємо, що Україна й американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. Йдеться про те, що ЗСУ отримають дрони для знищення ракет і не тільки.
Крім того, ми повідомляли, скільки безпілотників здатна виготовляти українська "оборонка" та за якої умови.