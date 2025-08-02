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Маркетплейс дронів для ЗСУ: Міноборони запускає систему у повну експлуатацію

Фото: Міноборони запускає систему DOT-Chain у повну експлуатацію (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони України офіційно запустило в експлуатацію систему управління постачанням DOT-Chain, яка змінює підхід до забезпечення армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборона Дениса Шмигаля у Telegram.

Відповідний наказ підписали після завершення етапу експериментального впровадження.

DOT-Chain автоматизує всі ключові процеси постачання для Збройних Сил України - від речового майна і продовольства до дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

За словами Шмигаля, система забезпечує єдині стандарти, оперативність і точність у сфері логістики для війська.

У рамках системи запущено новий функціонал - DOT-Chain Defence, який надає бойовим підрозділам право самостійно обирати потрібні безпілотники.

Водночас усю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель: вона організовує закупівлю та доставку від виробника безпосередньо у підрозділ.

"DOT-Chain – це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників, - зазаначив Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна й американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. Йдеться про те, що ЗСУ отримають дрони для знищення ракет і не тільки.

Крім того, ми повідомляли, скільки безпілотників здатна виготовляти українська "оборонка" та за якої умови.

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