Маркетплейс дронів для ЗСУ: Міноборони запускає систему у повну експлуатацію

Відповідний наказ підписали після завершення етапу експериментального впровадження.

DOT-Chain автоматизує всі ключові процеси постачання для Збройних Сил України - від речового майна і продовольства до дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

За словами Шмигаля, система забезпечує єдині стандарти, оперативність і точність у сфері логістики для війська.

У рамках системи запущено новий функціонал - DOT-Chain Defence, який надає бойовим підрозділам право самостійно обирати потрібні безпілотники.

Водночас усю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель: вона організовує закупівлю та доставку від виробника безпосередньо у підрозділ.

"DOT-Chain – це ще один крок до максимально ефективного та прозорого забезпечення війська, яке відповідає вимогам воєнного часу та стандартам наших союзників, - зазаначив Шмигаль.