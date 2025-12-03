Маркетплейс дронів DOT-Chain Defence: скільки техніки поставлено за 4 місяці роботи

Як працює DOT-Chain Defence

Як раніше писало РБК-Україна, система функціонує за принципом звичайного онлайн-магазину. Але замість побутової техніки військові самостійно обирають безпілотники, які закуповуються за кошти Агенції оборонних закупівель.

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповідав, що маркетплейс зброї DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму закупляти різні типи БпЛА.

Так, за перший місяць роботи через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передову було поставлено вже 5,6 тис. дронів загальною вартістю 216 млн гривень.

Перше замовлення в ІТ-системі DOT-Chain Defence було зроблене 31 липня.

Детальніше про цю систему - читайте в матеріалі РБК-Україна.