Маркетплейс дронів DOT-Chain Defence: скільки техніки поставлено за 4 місяці роботи

За чотири місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence військовим вже передано техніки на загальну суму понад 6 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля у Telegram.
За даними міністра, всього поставлено майже 144 тис. одиниць техніки. У процесі задіяні 90 виробників, які щодня нарощують оборонні спроможності держави.
"Нова система змінила підхід до постачання: тепер бригади самі визначають, що їм потрібно, а всі юридичні, фінансові й організаційні процедури бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони", - пояснив Шмигаль.
Він поінформував, що DOT-Chain Defence уже масштабовано на 184 бригади ЗСУ та 2 корпуси НГУ.
"Це один із ключових проєктів цифрового забезпечення в оборонному секторі", - написав міністр оборони.
Як раніше писало РБК-Україна, система функціонує за принципом звичайного онлайн-магазину. Але замість побутової техніки військові самостійно обирають безпілотники, які закуповуються за кошти Агенції оборонних закупівель.
Міністр оборони України Денис Шмигаль розповідав, що маркетплейс зброї DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму закупляти різні типи БпЛА.
Так, за перший місяць роботи через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передову було поставлено вже 5,6 тис. дронів загальною вартістю 216 млн гривень.
Перше замовлення в ІТ-системі DOT-Chain Defence було зроблене 31 липня.
Детальніше про цю систему - читайте в матеріалі РБК-Україна.