UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Маркетплейс дронів DOT-Chain Defence: скільки техніки поставлено за 4 місяці роботи

Фото: українські військові з дроном (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За чотири місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence військовим вже передано техніки на загальну суму понад 6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля у Telegram.

За даними міністра, всього поставлено майже 144 тис. одиниць техніки. У процесі задіяні 90 виробників, які щодня нарощують оборонні спроможності держави.

"Нова система змінила підхід до постачання: тепер бригади самі визначають, що їм потрібно, а всі юридичні, фінансові й організаційні процедури бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони", - пояснив Шмигаль. 

Він поінформував, що DOT-Chain Defence уже масштабовано на 184 бригади ЗСУ та 2 корпуси НГУ.

"Це один із ключових проєктів цифрового забезпечення в оборонному секторі", - написав міністр оборони. 

 

Як працює DOT-Chain Defence

Як раніше писало РБК-Україна, система функціонує за принципом звичайного онлайн-магазину. Але замість побутової техніки військові самостійно обирають безпілотники, які закуповуються за кошти Агенції оборонних закупівель.

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповідав, що маркетплейс зброї DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму закупляти різні типи БпЛА.

Так, за перший місяць роботи через ІТ-систему DOT-Chain Defence на передову було поставлено вже 5,6 тис. дронів загальною вартістю 216 млн гривень.

Перше замовлення в ІТ-системі DOT-Chain Defence було зроблене 31 липня.

Детальніше про цю систему - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДрониВСУ