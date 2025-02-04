Маркарова про заяву Келлога щодо виборів в Україні: це питання не обговорювалось

Що передувало

Днями спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть проведення виборів в Україні у випадку, якщо буде перемир'я з РФ.

Однак тоді у команді президента Володимира Зеленського заявили, що такий план є провальним.

Що сказала Маркарова

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - сказала Маркарова.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні. Спочатку у своїх заявах Трамп називав термін у 24 години. Однак після інавгурації Трамп доручив спецпредставнику США з України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.