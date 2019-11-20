Маркарова: Украина прекратит сотрудничество с МВФ в 2023 году

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Маркарова отметила, что сейчас правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве относительно новой кредитной программы о сотрудничестве.

"Мой амбициозный план - закончить ее (программу с МВФ, - ред.), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", - сказала она.

Она также отметила, что программа, над которой сейчас работают, позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию.

"Но и должно позволить нам выйти из нее по завершении - как в свое время это смогла сделать Польша", - пояснила Маркарова.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) рассчитывает на ускорение реформ в Украине.

РБК-Украина писало, что по прогнозу Маркаровой, проблема государственного долга будет решена в Украине через один-два года.