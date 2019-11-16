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Миссия МВФ рассчитывает на ускорение реформ в Украине

Новости » Политика     16.11.2019 - 14:29
Миссия МВФ рассчитывает на ускорение реформ в Украине
Фото: миссия МВФ (kmu.gov.ua)

Миссия МВФ провела встречу с Гончаруком и Маркаровой

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) рассчитывает на ускорение реформ в Украине. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам встречи миссии МВФ с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром финансов Оксаной Маркаровой.

Сообщается, что на встрече с представителями правительства Украины руководитель миссии Рон ван Роден и экономист миссии Габор Пула обсудили условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования", - отметил Гончарук.

Ван Роден, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Напомним, ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс заявлял, что дискуссии между Международным валютным фондом и Украиной о новой программе сотрудничества продолжаются.

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