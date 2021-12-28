Маркарова об участии США в переговорах по Донбассу: обсуждаем все потенциальные возможности

"Состоится ли вступление США в какой-то существующий формат? Мы понимаем, что, с дипломатической точки зрения, это может быть сложно сделать проще, приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы", - отметила Маркарова.

По ее словам, Украина будет приветствовать любое вовлечение Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования.

"Недавно заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США готовы участвовать в переговорах; главный критерий - чтобы их участие было эффективным. Сейчас мы обсуждаем все потенциальные возможности - от многосторонних до трехсторонних переговоров", - резюмировала Маркарова.