Маркарова об участии США в переговорах по Донбассу: обсуждаем все потенциальные возможности

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что для привлечения Штатов к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе проще использовать новый формат. Сейчас украинская сторона рассматривает все возможные варианты - речь идет как о трехсторонних, так и о многосторонних переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью LB.ua.
"Состоится ли вступление США в какой-то существующий формат? Мы понимаем, что, с дипломатической точки зрения, это может быть сложно сделать проще, приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы", - отметила Маркарова.
По ее словам, Украина будет приветствовать любое вовлечение Соединенных Штатов в процесс мирного урегулирования.
"Недавно заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сказала, что США готовы участвовать в переговорах; главный критерий - чтобы их участие было эффективным. Сейчас мы обсуждаем все потенциальные возможности - от многосторонних до трехсторонних переговоров", - резюмировала Маркарова.
Отметим, посол Украины в США также заявила, что Украина с западными партнерами работает над дипломатическим сдерживанием дальнейшей агрессии РФ.
Напомним, недавно глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина рассматривает два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а решение будет принято до конца первого квартала 2022 года.
Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы США играли одну из главных ролей в нормандском формате. Глава государства также заявил о готовности к трехсторонним переговорам.