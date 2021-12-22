ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина рассматривает два новых формата переговоров с Россией, - Арахамия

Новина українською →
Киев, Среда 22 декабря 2021 10:01
Украина рассматривает два новых формата переговоров с Россией, - Арахамия Фото: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Украина рассматривает два потенциально возможных сценария мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Решение будет принято до конца первого квартала 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии во время итоговой пресс-конференции, которая состоялась 21 декабря.

В частности, Арахамия отметил, что после проведения переговоров в "нормандском формате" произошел некий застой, а теперь об угрозе полномасштабного вторжения со стороны России говорят все, особенно за границей.

"Сейчас наша стратегия – это: 1. деэскалация, 2. это изменение этого нормандского формата. У нас есть два варианта: один формат - это прямые переговоры с Путиным относительно данной ситуации и второй формат - добавление Соединенных Штатов Америки в нормандский или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения", - заявил он.

При этом Давид Арахамия отметил, что переговоры с РФ ведутся всеми странами-партнерами Украины.

"Как Соединенные штаты обсуждают это с Россией, так и мы обсуждаем это со своими партнерами, и со США. Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат… Однако у нас внутренний дедлайн стоит - это конец первого квартала 2022 года", - заявил он.

Напомним, в связи с угрозой российского вторжения в Украину силы быстрого реагирования НАТО были приведены в повышенную боеготовность. Общая численность оперативной группы составляет 40 тысяч военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид Арахамия Российская Федерация
NEWS
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
DAILY
Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать