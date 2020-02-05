Маркарова рассказала, когда полностью заработает электронная акцизная марка

Президент Владимир Зеленский заявил о важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта" и либерализации рынка. Об этом он заявил на совещании с участием представителей Кабинета министров и Верховной рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок.

"С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефоном... До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца мы завершим законопроект, который введет не в тестовом режиме, а полноценно", - рассказала она.

Глава государства также ожидает, что Кабинет Министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации.

Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

Напомним, ранее Дубилет заявил, что Кабмин планирует запустить электронные акцизы без дополнительных расходов для бизнеса. В частности, планируется наносить штрих-код на обычные акцизные марки, которые считываются обычными устройствами. Предполагается, что это позволит ликвидировать черный рынок алкоголя.

на Днях в Украине в рамках пилотного проекта запустили электронный сервис проверки акцизных марок. Сервис позволяет контролировать оборот алкогольной и табачной продукции.