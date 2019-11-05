Маркарова: проект бюджета-2020 существенно изменен

Проект бюджета-2020 существенно изменили перед вторым чтением в Верховной раде. Об этом в интервью "Экономической правде" заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Маркарова отметила, что ко второму чтению проект бюджета-2020 пересмотрели из-за нового макропрогноза, а также депутатских правок.

"За неполные два месяца работы Верховная рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, о совместном режиме транзита", - отметила министр.

Он также добавила, что эти инициативы будут воплощаться в течение года, но в среднесрочной перспективе окажут влияние на экономический рост.

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