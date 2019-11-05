Маркарова: проект бюджету-2020 істотно змінено

Проект бюджета-2020 суттєво змінили перед другим читанням у Верховній раді. Про це в інтерв'ю "Економічній правді" заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Маркарова відзначила, що до другого читання проект бюджету-2020 переглянули через новий макропрогноз, а також депутатські правки.

"За неповні два місяці роботи Верховна рада прийняла багато важливих реформ, які матимуть вплив на економічне зростання. Це закони про концесії, про приватизацію, про вирівнювання правил гри на митниці, про створення уповноважених економічних операторів, про спільний режим транзиту", - зазначила міністр.

Він також додала, що ці ініціативи будуть втілюватися протягом року, але в середньостроковій перспективі вплинуть на економічне зростання.

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