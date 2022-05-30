UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маркарова о поставках оружия из США: это еще не ленд-лиз

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Нынешние поставки оружия из США в Украину не являются ленд-лизом. Переданное оружие фактически является подарком Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Все то оружие, которое мы получаем сейчас, - это фактически грантовое оружие. Это не ленд-лиз, это то, что мы получаем прямыми выделениями из бюджета или от президента США… Ленд-лиз - это четвертый инструмент, который мы можем задействовать", - отметила она.

Она уточнила, что по ленд-лизу Украина может получить как оружие, так и другие необходимые позиции.

Что такое ленд-лиз

Американский президент Джо Байден 9 мая 2022 подписал закон о ленд-лизе для Украины. Данный механизм дает ему возможность на безвозмездной или частично безвозмездной основе передавать военную технику, боеприпасы и так далее, чтобы Украина противостояла российской агрессии.

Механизм ленд-лиза применялся только во Второй мировой войне, когда США поставками передовых вооружений помогли союзникам победить нацистскую Германию.

Напомним, ранее временно поверенная в делах США Кристина Квин заявляла, что ленд-лиз не приведет к безумному долгу для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиОксана МаркароваВойна России против Украины